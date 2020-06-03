Воробьев назвал условия открытия школ и торговых центров в Подмосковье

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Детские сады, школы и торговые центры смогут вернуться к работе в Подмосковье при устойчивом снижении пандемии коронавируса или появлении вакцины, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 24»

«Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет», — сказал Воробьев. Еще один вариант, по словам губернатора региона, — дождаться появления вакцины.

Воробьев также указал, что необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные для борьбы с пандемией. Так, с 23 мая в области отменили систему пропусков, а с 3 июня разрешено работать предприятиям, которые оказывают индивидуальные услуги жителям, в том числе химчисткам, салонам красоты, саунам и соляриям площадью до 400 кв. м. Их посетители и работники должны соблюдать ряд условий.