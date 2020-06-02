В Подмосковье откроются для посещения религиозные организации

Религиозные организации в Подмосковье откроются для посещения с 3 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса.

Также с 3 июня в Подмосковье возобновят работу салоны красоты, солярии, сауны и спа-салоны площадью до 400 кв. м.