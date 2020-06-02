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В Подмосковье откроются для посещения религиозные организации

Религиозные организации в Подмосковье откроются для посещения с 3 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса.

Также с 3 июня в Подмосковье возобновят работу салоны красоты, солярии, сауны и спа-салоны площадью до 400 кв. м.

Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости


31 мая митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил, что главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила жителям Подмосковья посещать храмы. По его словам, на первом этапе снятия ограничений верующим будет разрешено приходить туда в небогослужебное время. Он также добавил, что службы будут проводиться на открытом воздухе около храмов.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений. Возобновление служб будет проходить в три этапа. При это людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется участвовать в богослужениях и церемониях.

Теги: Подмосковье, религиозные организации, коронавирус
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