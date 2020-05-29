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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев объявил о скором открытии парикмахерских для борьбы с подпольем

По словам губернатора Подмосковья, жители не перестали стричься, но делают это подпольно. Поэтому власти региона решили, что с 3 июня парикмахерские лучше открыть с соблюдением мер безопасности
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

С 3 июня власти Подмосковья намерены возобновить работу парикмахерских в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Воробьева, таким образом власти намерены исполнить просьбы местных жителей, которые сейчас вынуждены получать услугу «подпольно». «А то что получается: ездят люди по домам, уже какой-то подпольный бизнес получается. Нас жители просят [открыть парикмахерские] как можно быстрее», — добавил он.

Воробьев добавил, что в парикмахерских будут предусмотрены особые меры безопасности. Как посетители, так и мастера обязаны быть в масках. Кроме того, не исключено, что парикмахеров обяжут носить защитные прозрачные щитки на лице. Стандарты их работы будут разработаны в ближайшее время.

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Накануне власти Московской области вслед за столицей объявили о смягчении карантинных мер в регионе. С 29 мая в регионе заработают непродовольственные магазины, часть сервисов, откроются парки и будут разрешены прогулки. Для посещения откроются кладбища. С 23 мая в области отменены цифровые пропуска, а с 25 мая разрешена работа автосалонов и офисов продаж недвижимости, расположенных на стройках. Открытие торговых центров и кафе Андрей Воробьев называл преждевременным.

В Москве с 1 июня также откроются непродовольственные магазины и часть бытовых сервисов — прачки, химчистки, ремонтные мастерские. Открытие парикмахерских и фитнес-центров мэр Сергей Собянин не одобрил, напомнив, что в столице сохраняется высокий уровень заболеваемости.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев, парикмахерские
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