Воробьев объявил о скором открытии парикмахерских для борьбы с подпольем

По словам губернатора Подмосковья, жители не перестали стричься, но делают это подпольно. Поэтому власти региона решили, что с 3 июня парикмахерские лучше открыть с соблюдением мер безопасности

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

С 3 июня власти Подмосковья намерены возобновить работу парикмахерских в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Воробьева, таким образом власти намерены исполнить просьбы местных жителей, которые сейчас вынуждены получать услугу «подпольно». «А то что получается: ездят люди по домам, уже какой-то подпольный бизнес получается. Нас жители просят [открыть парикмахерские] как можно быстрее», — добавил он.

Воробьев добавил, что в парикмахерских будут предусмотрены особые меры безопасности. Как посетители, так и мастера обязаны быть в масках. Кроме того, не исключено, что парикмахеров обяжут носить защитные прозрачные щитки на лице. Стандарты их работы будут разработаны в ближайшее время.