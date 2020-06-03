Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Фото: ЦИК России / ТАСС

На всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон здоровью граждан ничего не будет угрожать при условии соблюдения профилактических мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На тот момент [о том, что будут] какие-то непосредственные угрозы здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности, говорить не приходится», — сказал он. Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация улучшается с каждым днем, уменьшается число новых заболевших.

Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она сообщила, что ЦИК провела большую работу по подготовке к голосованию, и если его еще отложить, то «задел будет размываться» и часть работы придется провести заново.