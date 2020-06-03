Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 13:54
Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19 Общество, 15:49 В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19 Политика, 15:49 Суд не принял иски сенатора Керимова к Forbes и «Ведомостям» Общество, 15:47 Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса Общество, 15:42 В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе Бизнес, 15:38 СМИ узнали о нежелании Adidas подписывать контакт с Озилом из-за политики Спорт, 15:34 СК предъявил обвинения подозреваемому в убийстве девочки в Крыму Общество, 15:32 Игра наоборот. Дневник трейдера #24 Крипто, 15:31 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 15:30 Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии Политика, 15:28 Вадим Живулин уволился с поста замминистра экономического развития Экономика, 15:22 Google обвинили в незаконном сборе данных и пригрозили штрафом $5 млрд Технологии и медиа, 15:20 Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам Общество, 15:19 Instagram запускает в России функцию заказа еды Стиль, 15:15
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Фото: ЦИК России / ТАСС
Фото: ЦИК России / ТАСС

На всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон здоровью граждан ничего не будет угрожать при условии соблюдения профилактических мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На тот момент [о том, что будут] какие-то непосредственные угрозы здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности, говорить не приходится», — сказал он. Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация улучшается с каждым днем, уменьшается число новых заболевших.

В Екатеринбурге допустили электронное голосование по Конституции
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она сообщила, что ЦИК провела большую работу по подготовке к голосованию, и если его еще отложить, то «задел будет размываться» и часть работы придется провести заново.

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Политика
Фото: ZUMA / ТАСС

Памфилова отмечала, что прийти на голосование будет безопаснее, «чем сходить в магазин». По ее словам, ЦИК учла опыт проведения выборов в период пандемии в других странах и разработала жесткие правила безопасности. В том числе участники голосования будут разведены во времени и пространстве, в час через избирательный участок будут проходить около восьми человек.

Теги: Конституция РФ, Дмитрий Песков, голосование
Материалы по теме
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Политика
Памфилова объяснила отказ от голосования по поправкам по почте
Политика
Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter