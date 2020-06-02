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Поправки в Конституцию ,  
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В Екатеринбурге допустили электронное голосование по Конституции

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Екатеринбурга рассматривают вариант проведения электронного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил председатель городского избиркома Вадим Антошин, передает ТАСС.

«Рассматривается вариант дистанционного электронного голосования», — сказал Антошин. По его словам, это зависит от технической возможности региона провести такое голосования. «До сегодняшнего заседания ЦИК нельзя утверждать, что Свердловская область и Екатеринбург попадут в электронное голосование», — пояснил Антошин.

Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 1,09 млн избирателей, указал он, в области — около 3,3 млн. Планируется, что на территории Екатеринбурга будут работать 555 постоянных и 20 временных избирательных участков, сообщил Антошин.

Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию
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Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса. Накануне президент Владимир Путин заявил, что голосование пройдет 1 июля, этот день будет выходным.

В качестве меры безопасности в связи с коронавирусом голосование проведут не только в назначенный день, но и в течение шести дней до него, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Центризбирком продумал, как сделать так, чтобы максимально сократить опасность заражения. Она также отметила, что в «двух-трех регионах» рассматривается проведение электронного голосования.

Теги: голосование, поправки, Свердловская область
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