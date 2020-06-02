В Екатеринбурге допустили электронное голосование по Конституции

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Власти Екатеринбурга рассматривают вариант проведения электронного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил председатель городского избиркома Вадим Антошин, передает ТАСС.

«Рассматривается вариант дистанционного электронного голосования», — сказал Антошин. По его словам, это зависит от технической возможности региона провести такое голосования. «До сегодняшнего заседания ЦИК нельзя утверждать, что Свердловская область и Екатеринбург попадут в электронное голосование», — пояснил Антошин.

Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 1,09 млн избирателей, указал он, в области — около 3,3 млн. Планируется, что на территории Екатеринбурга будут работать 555 постоянных и 20 временных избирательных участков, сообщил Антошин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса. Накануне президент Владимир Путин заявил, что голосование пройдет 1 июля, этот день будет выходным.