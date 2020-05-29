Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе. Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованных главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой (документ есть у РБК).

В нем говорится, что для проведения голосования перед зданием, где обычно располагается избирательный участок, необходимо оборудовать площадку на открытом воздухе. Она может представлять из себя несколько веранд, навесов или тентов.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — отмечается в документе.

Кроме того, в рекомендациях указывается на необходимость организовать температурный контроль граждан на подходе к месту голосования. В случае выявления повышенной температуры, голосующий обязан быть направлен в отдельное дополнительное помещение, где должна быть установлена урна для голосования.

В документе также отмечается, что необходимо заранее проработать и утвердить схему передвижения граждан в месте для голосования, чтобы исключить массового скопления людей и очередей. «Для организации раздельных потоков участников голосования, по возможности, предусмотреть отдельно вход на территорию к месту голосования и выход с нее», — говорится в рекомендациях.