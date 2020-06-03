Токаев заявил об отсутствии планов Казахстана войти в Союзное государство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 02 июн, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 02 июн, 13:07
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине Общество, 12:41 Краткая история нефти: от причин войн до отрицательной цены. Эксплейнер Спецпроекты, 12:40 СМИ узнали об обысках ФСБ в доме у главы «Российской венчурной компании» Общество, 12:38 СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции Общество, 12:37 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 12:30 Банк «Русский Стандарт» увеличил прибыль по МСФО за 2019 год Пресс-релиз, 12:30 Обладатель «Золотого мяча» возобновил тренерскую карьеру Спорт, 12:17 Хардфорк Beam и конференция Monero. Главные события криптовалют июня Крипто, 12:16 Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 12:15 На Филевской линии метро прервалось движение из-за упавшего дерева Общество, 12:15 Goldman Sachs спрогнозировал рост акций Boeing почти на 35% Quote, 12:06 Токаев заявил об отсутствии планов Казахстана войти в Союзное государство Политика, 12:06 В Хакасии полицейский на машине сбил двух девочек Общество, 12:03 Kokoc Group и партнеры помогут digital-бизнесу на ₽500 млн. Пресс-релиз, 12:02
Новости без коронавируса ,  
0 

Токаев заявил об отсутствии планов Казахстана войти в Союзное государство

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Казахстан активно сотрудничает с Россией и Белоруссией, но не намерен вступать в их Союзное государство. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси», — сказал Токаев. Он назвал приоритетным развитие интеграции с этими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.

По словам президента, большой интерес для Казахстана представляет усиление экономического потенциала ЕАЭС, превращение его в «эффективную структуру глобального масштаба». Как указал Токаев, сейчас ведется работа в этом направлении, к 2025 году появятся общие энергетический, финансовый рынки союза.

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику
Политика
Владимир Путин

Договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. Полная реализация соглашения предусматривает фактическое объединение экономики двух стран, все условия договора до сих пор не воплощены в реальность. К весне 2019 года были созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин указал на необходимость ускорить процесс формирования Союзного государства. Он предложил создать для этого наднациональные органы, в том числе контрольные и эмиссионные.

В апреле лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против создания единой валюты с Россией в рамках Союзного государства при условии, что она будет «нейтральной», то есть не белорусским и не российским рублем. Лукашенко назвав это «самым серьезным» пунктом договора из обсуждающихся сегодня.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Он также уточнил, что Белоруссия не отказывается ни от одного из пунктов соглашения о Союзном государстве. В то же время Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск никогда не подпишет документы об углублении интеграции с Россией, которые потенциально могут нанести вред суверенитету страны. Так, в декабре 2019 года он сообщил, что Белоруссия никогда не собиралась входить в состав любого государства, «даже братской России».

Путин в марте отметил, что Белоруссия является суверенной страной, несмотря на то что она строит с Россией Союзное государство, и имеет право на самостоятельную внешнюю политику.

Теги: Союзное государство, Казахстан
Материалы по теме
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева
Политика
Токаев попросил Путина помочь вернуть казахстанцев из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter