Токаев заявил об отсутствии планов Казахстана войти в Союзное государство

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Казахстан активно сотрудничает с Россией и Белоруссией, но не намерен вступать в их Союзное государство. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси», — сказал Токаев. Он назвал приоритетным развитие интеграции с этими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.

По словам президента, большой интерес для Казахстана представляет усиление экономического потенциала ЕАЭС, превращение его в «эффективную структуру глобального масштаба». Как указал Токаев, сейчас ведется работа в этом направлении, к 2025 году появятся общие энергетический, финансовый рынки союза.

Договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. Полная реализация соглашения предусматривает фактическое объединение экономики двух стран, все условия договора до сих пор не воплощены в реальность. К весне 2019 года были созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.