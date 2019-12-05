Лукашенко отверг возможность создания единого парламента с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к депутатам палаты представителей и членам совета республики заявил, что Минск никогда не подпишет документы об углублении интеграции с Россией, которые потенциально могут нанести вред стране, передает БелТА.

По его словам, Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, включая создание единого парламента. Как отметил президент, никто в стране не собирается сдавать независимость и суверенитет Белоруссии.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что Россия является «нашим стратегическим партнером, и на ее территории живут «наши братья». «Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — сказал он.