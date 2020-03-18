Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Белоруссия является суверенной страной, несмотря на то, что она строит с Россией Союзное государство. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права», — отметил Путин на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Президент добавил, что Белоруссия, как суверенная страна, имеет право проводить внешнюю политику, которую она считает для себя полезной и целесообразной.

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