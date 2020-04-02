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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

Минск не против единой валюты с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир», которое опубликовано на сайте главы государства. 

По его словам, Белоруссия не отказывается ни от одного из пунктов Договора о создании Союзного государства с Россией.

«Возьмем самый серьезный [пункт], который сегодня обсуждается — единая валюта. Мы не против, но только это должна быть нейтральная валюта. Не белорусский рубль, не российский», — сообщил Лукашенко.

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Президент отметил, что вопрос даже не в том, какой именно будет валюта, а в том, где будет расположен эмиссионный центр, и кто будет им управлять. «Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?» — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, Белоруссия уже проходила этот путь в первые годы после распада СССР, когда страну «выкинули из рублевой зоны». После введения в России новых рублей, Минск был вынужден «рисовать«зайчики». Лукашенко пояснил, что не хочет этого повторять.

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В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1999 году. Он предполагает интеграцию экономик двух стран. В ходе переговоров об интеграции Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, писал РБК. Среди них единые налоговые, таможенные службы, эмиссионный центр, суд, счетная палата.

Теги: Александр Лукашенко, Союзное государство, валюта
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