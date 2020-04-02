Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

Минск не против единой валюты с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир», которое опубликовано на сайте главы государства.

По его словам, Белоруссия не отказывается ни от одного из пунктов Договора о создании Союзного государства с Россией.

«Возьмем самый серьезный [пункт], который сегодня обсуждается — единая валюта. Мы не против, но только это должна быть нейтральная валюта. Не белорусский рубль, не российский», — сообщил Лукашенко.

Президент отметил, что вопрос даже не в том, какой именно будет валюта, а в том, где будет расположен эмиссионный центр, и кто будет им управлять. «Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?» — задался вопросом Лукашенко.