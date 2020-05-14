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Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

По словам белорусского лидера, это «не дело», что Германия в год юбилея победы в Великой Отечественной войне платит за российский газ меньше Белоруссии
Газпром GAZP ₽183,15 -0,57% Купить
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.

«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [победы в Великой Отечественной войне], что Германии продают природный газ до $70 [за 1 тыс. куб. м], как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Президент отметил, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для Белоруссии и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65–68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», — цитирует пресс-служба президента Белоруссии его слова, обращенные к главе правительства.

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
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Александр Лукашенко и Владимир Путин&nbsp;

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Путин на большой пресс-конференции в конце 2019 года заявил, что «русский и белорусский народ — это почти одно и то же» и он рад сближению с Белоруссией. Российский лидер также указал на необходимость ускорить процесс формирования союзного государства, в том числе за счет создания наднациональных органов, отметив, что до решения этого вопроса «дотировать всю белорусскую экономику», снижая цены на энергоносители, будет «странновато».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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