СМИ сообщили об узнавшем о COVID спустя два месяца из-за комы москвиче

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Житель Москвы, впавший в кому в начале марта после операции, только в конце мая узнал о распространении COVID-19 в России и удивился введенным из-за эпидемии ограничениям. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его жену и лечащего врача в центральной клинической больнице (ЦКБ) Управделами президента.

Мужчину госпитализировали 6 марта, провели успешную операцию, однако спустя неделю пациент впал в кому, рассказал нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Пациент пришел в себя спустя пять недель. По словам его жены, какое-то время после того, как мужчина пришел в сознание, они общались по видеосвязи. И об эпидемии коронавируса ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы «лишний раз не волновать», отметила она. Так продлилось какое-то время, однако вскоре мужчина пришел в кабинет лечащего врача и сказал, что у него «очень много вопросов», рассказал Реутов.

После этого врач сообщил мужчине о росте заболеваемости коронавирусом в России и ограничениях на посещения в больницах. Позднее жена рассказала пациенту и об ограничениях из-за коронавируса в Москве, что, по ее словам, вызвало у него «шок».