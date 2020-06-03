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СМИ сообщили об узнавшем о COVID спустя два месяца из-за комы москвиче

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Житель Москвы, впавший в кому в начале марта после операции, только в конце мая узнал о распространении COVID-19 в России и удивился введенным из-за эпидемии ограничениям. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его жену и лечащего врача в центральной клинической больнице (ЦКБ) Управделами президента.

Мужчину госпитализировали 6 марта, провели успешную операцию, однако спустя неделю пациент впал в кому, рассказал нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Пациент пришел в себя спустя пять недель. По словам его жены, какое-то время после того, как мужчина пришел в сознание, они общались по видеосвязи. И об эпидемии коронавируса ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы «лишний раз не волновать», отметила она. Так продлилось какое-то время, однако вскоре мужчина пришел в кабинет лечащего врача и сказал, что у него «очень много вопросов», рассказал Реутов.

После этого врач сообщил мужчине о росте заболеваемости коронавирусом в России и ограничениях на посещения в больницах. Позднее жена рассказала пациенту и об ограничениях из-за коронавируса в Москве, что, по ее словам, вызвало у него «шок».

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Первые случаи коронавируса в России выявили 31 января. Заболевание подтвердили у граждан Китая, один из них находился в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области. Заболевших изолировали, о первых случаях среди россиян официально сообщили только в начале марта. Так, по данным оперативного штаба, 6 марта в России было 10 зараженных коронавирусной инфекцией.

Ограничения в Москве, в том числе режим самоизоляции, действуют с 30 марта. С 12 мая в столице также ввели обязательный режим ношения масок и перчаток. С июня власти ослабили режим самоизоляции, разрешив жителям гулять по графику, а также с 05:00 до 09:00 утра.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, кома
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