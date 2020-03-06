За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.
В настоящее время все вновь выявленные больные изолированы в инфекционных боксах, ведется проверка лиц, с которыми зараженные контактировали.
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек. Это
- двое граждан КНР;
- семь граждан России, вернувшихся из Италии;
- один гражданин Италии