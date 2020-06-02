МИД оценил ситуацию вокруг продюсера Sputnik в США как «произвол полиции»

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Нападение американских полицейских на продюсера российского агентства Sputnik Николь Руссел является недружественным шагом со стороны властей США, а также говорят о преднамеренном жестоком обращении с журналисткой. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола», — говорится в сообщении.

Руссел подверглась преднамеренному жестокому обращению, указал МИД. Дипведомство расценило этот инцидент как «вопиющее нарушение» международно-правовых обязательств американских властей, которые должны обеспечивать безопасность журналистов и их беспрепятственную работу. В дипведомстве также заявили, что возмущены насилием со стороны американских правоохранителей в отношении международной и российской прессы, которая освещает протесты в США.

В МИДе указали, что Руссел показала свою пресс-карту и предупреждала сотрудников правоохранительных органов о том, что является представителем СМИ, однако несмотря на это ее обстреляли резиновыми пулями и применили против нее специальную осколочную гранату для разгона демонстрантов. В дипведомстве также отметили, что один из полицейских отбросил продюсера Sputnik на землю и «в буквальном смысле затоптал ее». В результате журналистка получила многочисленные травмы и огнестрельное ранение.