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Продюсер Sputnik заявила о полученном из-за полицейских в США ранении

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Продюсер Sputnik Николь Руссел рассказала, что полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями во время протестов у Белого дома в Вашингтоне, передает агентство Sputnik.

По ее словам, она освещала акцию протеста возле Белого дома. Руссел сообщила, что несколько сотрудников полиции начали стрелять в протестующих.

«Я подбежала поближе, чтобы заснять происходящее, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, было комбинацией травматических гранат и резиновых пуль», — сказала она.

https://www.instagram.com/p/CA72rQxq8LI/

Журналистка отметила, что сотрудники правоохранительных органов также применяли слезоточивый газ.

Руссел рассказала, что у нее была пресс-карта, а также отметила, что несколько раз предупредила полицейских о своем роде деятельности. Несмотря на это, правоохранители запустили травматическую гранату, отметила она. По ее словам, когда она снимала протестующих, в нее попала резиновая пуля. В результате она получила травмы.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В США уже неделю идут протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими в Миннеаполисе. Первоначально протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, а затем беспорядки начались во многих крупных американских городах: протесты сопровождаются погромами и грабежами.

Столкновения протестующих с полицейскими возле Белого дома начались 29 мая. Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране внутренним терроризмом. По его словам, протестующие в Вашингтоне захватили полицейский участок, подожгли церковь и подвергли вандализму мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Для прекращения беспорядков президент решил мобилизовать военных.

Теги: США, Sputnik, продюсер
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