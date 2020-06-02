Продюсер Sputnik заявила о полученном из-за полицейских в США ранении

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Продюсер Sputnik Николь Руссел рассказала, что полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями во время протестов у Белого дома в Вашингтоне, передает агентство Sputnik.

По ее словам, она освещала акцию протеста возле Белого дома. Руссел сообщила, что несколько сотрудников полиции начали стрелять в протестующих.

«Я подбежала поближе, чтобы заснять происходящее, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, было комбинацией травматических гранат и резиновых пуль», — сказала она.

https://www.instagram.com/p/CA72rQxq8LI/

Журналистка отметила, что сотрудники правоохранительных органов также применяли слезоточивый газ.