Пашинян пообещал приехать на парад Победы в случае выздоровления

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что посетит парад Победы в Москве, если до этого времени выздоровеет от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте армянского правительства.

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на парад и выразил надежду, что выздоровеет до 24 июня и сможет поучаствовать во всех мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России также поздравил премьер-министра Армении с 45-летием и пожелал ему и его семье скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и успехов.

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили эпидемию коронавируса, возможные сценарии дальнейшего развития ситуации и вопросы сотрудничества между министерствами здравоохранения России и Армении.

Пашинян поблагодарил Путина за пожелания и оказываемую Москвой помощь в борьбе с эпидемией, уточняет Кремль.

Ранее в понедельник, 1 июня, Пашинян рассказал, что заразился коронавирусом. По его словам, у него не было симптомов заболевания, однако он решил сдать тест. Его результаты оказались положительными. Премьер-министр сообщил, что заболели и члены его семьи.

Пашинян высказал предположение, что мог заразиться во время переговоров, так как официант расставлял на столе стаканы без перчаток. По словам премьера, он попросил заменить стакан, однако допустил, что официант и раньше так поступал. Глава правительства заявил, что впоследствии у официанта также обнаружили коронавирус.

Проведение парада Победы, который обычно проходит 9 мая, перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Он состоится 24 июня. Президент России сделал этот день выходным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и гости, в том числе лидеры других государств, будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади.