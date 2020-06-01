Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькови / AP)

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров. «Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус», — заявил глава правительства.

Армянский премьер отметил, что температура у него нормальная. По его словам, он продолжит работать из дома, находясь в самоизоляции.

Материал дополняется