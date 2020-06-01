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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Италия с 15 июня готова принимать у себя российских туристов. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что 15 июня границы будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну, — сказал глава дипмиссии.

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Общество
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Терраччано отметил, что Рим не собирается вводить никаких дополнительных ограничений для въезда в страну. В частности, с путешественников не будут требовать медицинские справки о вакцинации от коронавируса. Прежней останется и процедура получения виз.

Посол добавил, что при въезде в Италию будут приниматься меры предосторожности и санитарной безопасности.

Власти Италии откроют границы с 3 июня
Политика
Фото: Antonio Calanni / AP

В середине мая итальянские власти приняли решение открыть свои границы с 3 июня. С этого же дня должны отмениться ограничения на передвижение между регионами страны. Кроме того, для прибывающих в Италию иностранных граждан отменят обязательный карантин. Однако ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

При этом Еврокомиссии рекомендовала не открывать границы внутри Шенгенской зоны до 15 июня.

Страны Евросоюза закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса с середины марта. 

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Источник: JHU
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Теги: Италия, Россия, туризм
Материалы по теме
Италия с 3 июня отменит обязательный карантин для прибывающих из ЕС
Общество
Власти Италии откроют границы с 3 июня
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