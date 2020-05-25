Попова заявила о карантине за свой счет для вернувшихся из-за границы

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за рубеж, так как по возвращении им придется провести две недели на карантине за свой счет. Об этом она сообщила во время брифинга в Доме правительства, видеозапись опубликована на сайте кабмина.

Она отметила, что крайне нежелательно выезжать за рубеж, так как каждый день в мире регистрируют около 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Попова заявила, что это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований отличается в разных странах.

«Важно понимать, что даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными для того, чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям», — сказала она.

По ее словам, нужно помнить о новых условиях, в которых живет мир, при планировании путешествий и поездок, так как эти условия диктуют новые правила. Глава Роспотребнадзора отметила, что нарушение подобных правил грозит очень высоким риском для здоровья.