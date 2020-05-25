Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов Технологии и медиа, 19:56 СМИ назвали причину перевода футболиста «Спартака» во вторую команду Спорт, 19:51 Власти Германии после 23-летнего перерыва станут совладельцами Lufthansa Бизнес, 19:49 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:39 Попова заявила о карантине за свой счет для вернувшихся из-за границы Общество, 19:38 ГМО-комары, мясо из пробирки и вода из отходов: куда вложился Билл Гейтс Quote, 19:36 Адвокат сообщила о заболевании Захарченко с похожими на COVID симптомами Общество, 19:34 Капитан баскетбольного клуба «Нижний Новгород» переболел коронавирусом Спорт, 19:22 iPhone 12 с технологией 5G может выйти осенью Стиль, 19:20 Глава Минпросвещения назвал дату начала второй волны ЕГЭ Общество, 19:19 Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Во сколько обойдется сдерживание экономики из-за пандемии РБК и Центр поддержки экономики, 19:09 Санкции США и еще 2 фактора, которые говорят о скором подорожании Bitcoin Крипто, 19:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова заявила о карантине за свой счет для вернувшихся из-за границы

Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за рубеж, так как по возвращении им придется провести две недели на карантине за свой счет. Об этом она сообщила во время брифинга в Доме правительства, видеозапись опубликована на сайте кабмина.

Она отметила, что крайне нежелательно выезжать за рубеж, так как каждый день в мире регистрируют около 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Попова заявила, что это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований отличается в разных странах.

Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Важно понимать, что даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными для того, чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям», — сказала она.

По ее словам, нужно помнить о новых условиях, в которых живет мир, при планировании путешествий и поездок, так как эти условия диктуют новые правила. Глава Роспотребнадзора отметила, что нарушение подобных правил грозит очень высоким риском для здоровья.

Помимо этого Попова рассказала, что этим летом планируется организация детского отдыха в России, однако для этого будут специальные правила. Она отметила, что масочный режим придется соблюдать еще месяц или два.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил на брифинге, что предпосылок для возобновления выезда россиян в другие страны пока нет. Однако правительство с 1 июня начнет поэтапное снятие ограничений в сфере внутреннего туризма. По словам Чернышенко, первыми откроются санатории с медицинской лицензией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
Материалы по теме
Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Общество
В кабмине анонсировали поэтапное снятие ограничений для туризма в России
Общество
Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter