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Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня

Смягчать меры на внешних границах ЕС следует после того, как будет проведено поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри самого союза, отметили в Еврокомиссии
Фото: Andrew Medichini / AP
Фото: Andrew Medichini / AP

Сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза, говорится в сообщении Еврокомиссии, рекомендовавшей странам — участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня.

«В то время как ряд государств ЕС и некоторые ассоциированные с Шенгеном страны начали смягчать меры по борьбе с пандемией, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире. Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — указано в документе.

В Еврокомиссии отметили, что принятая ранее «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС, после чего на втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.

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Въезд в страны Шенгенской зоны, а также в Евросоюз для иностранцев ограничили в середине марта. Пересекать границу ЕС разрешено только тем из них, кто имеет срочную причину (например, похороны или повестка в суд), вид на жительство или долгосрочную визу.

В середине апреля Еврокомиссия выпустила совместную для европейских стран «дорожную карту» по поэтапному снятию ограничений. Ослаблять принятые антивирусные меры, согласно ней, государствам — членам ЕС следует, руководствуясь статистикой по заболеваемости, а также с учетом готовности принять новых больных и введения массового тестирования.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Евросоюз, коронавирус
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