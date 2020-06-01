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Психологи дали советы по общению с пожилыми родными на самоизоляции

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Пожилым родственникам, находящимся на самоизоляции, стоит чаще звонить, рассказывать о себе. Также можно начать учить их пользоваться различными программами на компьютере или смартфоне, советуют специалисты московской службы психологической помощи населению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и соцзащиты населения Москвы, поступившем в РБК.

«Помогайте родным осваивать интернет. Они смогут найти там много полезного, в том числе разные сообщества, где они смогли бы общаться», — рассказала руководитель филиала «Телефон неотложной психологической помощи» 051 Любовь Терневская. По ее словам, обучать родных пользоваться гаджетами можно и дистанционно, по телефону.

Кроме того, возрастным родственникам можно помочь с домашними делами — уборкой, готовкой. Если вы проживаете отдельно, можно чаще звонить им по видеосвязи, отметила эксперт.

«Пожилым людям также можно подсказать обратиться на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи «051», с мобильного — 8495 051. Здесь обязательно поговорят, ободрят и поддержат всех, кто в этом нуждается», — добавила Терневская.

Эксперт уточнила, что в московской службе психологической помощи также открыта онлайн-группа поддержки для заболевших коронавирусом. Встречи проходят под руководством психологов, которые обеспечивают атмосферу безопасной поддержки, используя принцип конфиденциальности. Услуги психологов бесплатны.

Ранее психотерапевты рассказали, с каким трудностями может столкнуться человек при выходе из режима самоизоляции.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. При этом москвичам с 1 июня разрешено выходить на прогулки по графику. Это касается и людей старше 65 лет, и страдающих хроническими заболеваниями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: самоизоляция, карантин, пожилые люди, новости РБК
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