Психологи дали советы по общению с пожилыми родными на самоизоляции

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Пожилым родственникам, находящимся на самоизоляции, стоит чаще звонить, рассказывать о себе. Также можно начать учить их пользоваться различными программами на компьютере или смартфоне, советуют специалисты московской службы психологической помощи населению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и соцзащиты населения Москвы, поступившем в РБК.

«Помогайте родным осваивать интернет. Они смогут найти там много полезного, в том числе разные сообщества, где они смогли бы общаться», — рассказала руководитель филиала «Телефон неотложной психологической помощи» 051 Любовь Терневская. По ее словам, обучать родных пользоваться гаджетами можно и дистанционно, по телефону.

Кроме того, возрастным родственникам можно помочь с домашними делами — уборкой, готовкой. Если вы проживаете отдельно, можно чаще звонить им по видеосвязи, отметила эксперт.

«Пожилым людям также можно подсказать обратиться на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи «051», с мобильного — 8495 051. Здесь обязательно поговорят, ободрят и поддержат всех, кто в этом нуждается», — добавила Терневская.

Эксперт уточнила, что в московской службе психологической помощи также открыта онлайн-группа поддержки для заболевших коронавирусом. Встречи проходят под руководством психологов, которые обеспечивают атмосферу безопасной поддержки, используя принцип конфиденциальности. Услуги психологов бесплатны.