Психотерапевты назвали трудности выхода из режима самоизоляции

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На выходе из режима самоизоляции могут проявиться все переживания человека, которые он накопил за длительный период ограничений. Об этом РБК рассказал врач-психотерапевт Александр Федорович.

«Все расстройства о которых мы можем думать на выходе, они возникли не на выходе, а в процессе», — отметил Федорович. По его словам, основным диагнозом после режима ограничений будет «стресс» из-за длительного сокращения свобод и сложностей перемещения.

Стрессовое состояние связано еще с двумя моментами: отношениями в паре и обеспокоенностью по поводу профессиональной деятельности, указал Федорович. «Все руководители вдруг узнали, что можно не арендовать офис, что можно сократить штат вдвое, а то и втрое», — пояснил психотерапевт.

«А если говорить о проблемах психиатрических, то уровень тревоги, неуверенности, все фобические состояния нарастают ровно потому, что все СМИ наполнены рассуждениями о вирусе, эпидемии, о чипизации, о том, что все вокруг умирают», — добавил Федорович. По его словам, это приводит к росту «депрессивных эпизодов», особенно у тех, у кого депрессия была диагностирована и ранее.