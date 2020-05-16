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Пандемия коронавируса ,  
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Психотерапевты назвали трудности выхода из режима самоизоляции

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

На выходе из режима самоизоляции могут проявиться все переживания человека, которые он накопил за длительный период ограничений. Об этом РБК рассказал врач-психотерапевт Александр Федорович.

«Все расстройства о которых мы можем думать на выходе, они возникли не на выходе, а в процессе», — отметил Федорович. По его словам, основным диагнозом после режима ограничений будет «стресс» из-за длительного сокращения свобод и сложностей перемещения.

Стрессовое состояние связано еще с двумя моментами: отношениями в паре и обеспокоенностью по поводу профессиональной деятельности, указал Федорович. «Все руководители вдруг узнали, что можно не арендовать офис, что можно сократить штат вдвое, а то и втрое», — пояснил психотерапевт.

«А если говорить о проблемах психиатрических, то уровень тревоги, неуверенности, все фобические состояния нарастают ровно потому, что все СМИ наполнены рассуждениями о вирусе, эпидемии, о чипизации, о том, что все вокруг умирают», — добавил Федорович. По его словам, это приводит к росту «депрессивных эпизодов», особенно у тех, у кого депрессия была диагностирована и ранее.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Для части населения выход из режима ограничений жизни будет сопровождаться психологическими трудностями и фобиями, сообщил в диалоге с ТАСС доктор медицинских наук, замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

По его словам, некоторым людям не захочется покидать дома после снятия режима самоизоляции. У части из них может возникнуть страх посещения общественных мест из-за риска заразиться COVID-19, отметил он. Выход из режима ограничений обернется для некоторых психотравмой, указал Бубеев. «Видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — сказал он, отметив, что большая часть населения все же сможет избежать психологических проблем.

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Режим самоизоляции действует в Москве с начала апреля. 7 мая мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничение до 31 мая. При этом в некоторых регионах уже начали ослаблять ограничения из-за коронавируса. Так, 16 мая о снятии режима всеобщей самоизоляции объявили в Крыму, Севастополе и Астрахани.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, стресс, новости РБК
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