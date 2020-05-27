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Пандемия коронавируса ,  
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Что происходит в Бразилии — новом эпицентре пандемии. Фоторепортаж

23 мая Бразилия обогнала Россию по числу заболевших коронавирусом и заняла второе место в мире по этому показателю. В стране умерло более 24 тыс. человек. В ВОЗ назвали Латинскую Америку новым эпицентром пандемии. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в нескольких штатах, в том числе Амазонасе. Что происходит во время эпидемии в столице штата Манаусе — в фоторепортаже РБК.
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

23 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан заявил, что новым эпицентром пандемии стала Латинская Америка и наихудшая ситуация пока складывается в Бразилии. Страна сейчас занимает второе место в мире по числу заболевших — более 391 тыс. по данным Университета Джонса Хопкинса на 27 мая. На первом месте остаются США с более 1,6 млн подтвержденных случаев, на третьем находится Россия с 370 тыс. случаев.

На фото: район города Манаус Эдукандос​

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

С середины мая ежесуточный прирост числа новых случаев в Бразилии почти всегда превышает 10 тыс. Пиковое значение было зафиксировано 22 мая — 20,8 тыс. новых заболевших за день.

На фото: сотрудники ритуальной службы перевозят тело 86-летней женщины, предположительно ставшей жертвой COVID-19, недалеко от Манауса

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Больше всего случаев заболевания выявлено в штатах Сан-Паулу (86 тыс. на 27 мая), Рио-де-Жанейро (40 тыс.), Сеара (37 тыс.) и Амазонас (32 тыс.). Меры по борьбе с эпидемией вводятся именно на уровне штатов, например карантины или запрет на посещение отдельных районов. В столице Амазонаса Манаусе (в городе к 27 мая зафиксировано более 14 тыс. случаев — это почти половина ото всех заболевших в штате. — РБК) власти решили не вводить полный локдаун из-за опасений бунтов.

На фото: люди проводят вечер возле бара в Манаусе

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Бразильский эпидемиолог Алешандре Калаше считает​, что реальный масштаб эпидемии в стране еще серьезнее: статистика не учитывает жителей фавел (около 13 млн человек), не имеющих возможности обратиться к медикам.

На фото: бригада скорой проверяет уровень кислорода в крови у 65-летнего мужчины перед отправкой в больницу в Манаусе​

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Бразилия находится на шестом месте в мире по числу умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. На 27 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся в стране превысило 24 тыс.

На фото: сотрудник ритуальной службы выносит тело мужчины, умершего дома

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Власти штата Амазонас при отсутствии тотального локдауна (строгие меры ввели лишь отдельные города) объявляют о наращивании числа коек и закупке медикаментов.

На фото: рыбный рынок в Манаусе

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Ситуацию осложняет отсутствие необходимой инфраструктуры во многих частях штата, из-за чего многих пациентов переводят в столицу Манаус.

На фото: медики готовятся к авиатранспортировке 89-летнего пациента из муниципалитета Санту-Антониу-ду-Иса​

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Пациенты на неинвазивной системе подачи кислорода во временном госпитале в Манаусе​

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Главным противником жестких карантинных мер с самого начала был президент страны Жаир Болсонару. Он признал опасность нового заболевания лишь к концу апреля

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

26 мая в Манаус прибыл исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, чтобы открыть в городской больнице новое крыло для лечения индейцев от коронавируса. Генерал Пазуэллу стал третьим главой Минздрава за время пандемии. Первого, Лиуса Экрике Мандетту, Болсонару уволил в апреле, а второй, Нелсон Таиш, сам подал в отставку в мае из-за разногласий с президентом

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

25 мая США временно закрыли въезд для граждан Бразилии и иностранцев, посещавших страну в течение последних двух недель.

По прогнозам американского Института показателей и оценки здоровья, к августу при неблагоприятном развитии событий число умерших в Бразилии может достичь​ 150 тыс.

На фото: новая часть кладбища в Манаусе, где похоронены умершие с начала апреля

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, COVID-19, Бразилия
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