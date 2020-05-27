С середины мая ежесуточный прирост числа новых случаев в Бразилии почти всегда превышает 10 тыс. Пиковое значение было зафиксировано 22 мая — 20,8 тыс. новых заболевших за день.

На фото: сотрудники ритуальной службы перевозят тело 86-летней женщины, предположительно ставшей жертвой COVID-19, недалеко от Манауса