В ходе протестов в Индианаполисе застрелили человека

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Один человек был убит и по меньшей мере двое получили огнестрельные ранения в результате протестов в центре американского города Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщает местная газета IndyStar со ссылкой на полицейский департамент.

По словам начальника местной полиции Рэндала Тэйлора, офицеры не причастны к стрельбе. Подробностей о том, кто именно был убит и обстоятельствах произошедшего не приводится.

Вечером 30 мая Тэйлор обратился к жителям и предупредил, что центр города небезопасен из-за беспорядков. Поэтому всем, кто не живет там, рекомендовано покинуть этот район.

По данным полиции Индианаполиса группы протестующих били окна правительственных зданий, бросали различные предметы в полицейских.