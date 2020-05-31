Еще в четырех городах США ввели комендантский час из-за протестов

В американских городах Денвере (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин) и Портленде (штат Орегон) ввели комендантский час из-за протестов, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

«Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому начиная с сегодняшнего вечера на территории всего города Денвера вводится комендантский час с 20:00 до 05:00 до понедельника, 1 июня», — написал в Twitter мэр Денвера Майкл Хэнкок.

Мэр Цинциннати Джон Кранли сообщил в Twitter о введении комендантского часа на выходные дни с 22:00 до 06:00 по местному времени (с 05:00 до 13:00 мск).

Режим чрезвычайного положения и комендантский час также объявил мэр Портленда Том Вилер. «Комендантский час выступает в силу с этого времени до 6:00 утра. Возобновляется в субботу вечером в 20:00 до 6:00 утра воскресенья», — сообщил он.