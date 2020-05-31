Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек Общество, 02:27 Еще в четырех городах США ввели комендантский час из-за протестов Общество, 02:19 Бывший капитан «Зенита» назвал 10-градусный мороз приемлемым для футбола Спорт, 01:50 В «Роскосмосе» оценили запуск пилотируемого корабля SpaceX Технологии и медиа, 01:48 «Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва Бизнес, 01:37 Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией» Общество, 01:10 США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея Общество, 00:14  Медведев назвал последствия выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:10 Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России Политика, 30 мая, 23:03 В Москве умерли еще 69 заразившихся коронавирусом Общество, 30 мая, 22:56 Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту вышел на орбиту Технологии и медиа, 30 мая, 22:39 SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос Технологии и медиа, 30 мая, 22:24 Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков Общество, 30 мая, 22:16 Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава Общество, 30 мая, 22:08
Общество ,  
0 

Еще в четырех городах США ввели комендантский час из-за протестов

В американских городах Денвере (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин) и Портленде (штат Орегон) ввели комендантский час из-за протестов, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

«Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому начиная с сегодняшнего вечера на территории всего города Денвера вводится комендантский час с 20:00 до 05:00 до понедельника, 1 июня», — написал в Twitter мэр Денвера Майкл Хэнкок.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Мэр Цинциннати Джон Кранли сообщил в Twitter о введении комендантского часа на выходные дни с 22:00 до 06:00 по местному времени (с 05:00 до 13:00 мск).

Режим чрезвычайного положения и комендантский час также объявил мэр Портленда Том Вилер. «Комендантский час выступает в силу с этого времени до 6:00 утра. Возобновляется в субботу вечером в 20:00 до 6:00 утра воскресенья», — сообщил он.

Как передает издание Milwaukee Journal Sentinel, мэр города Милуоки Том Барретт на пресс-конференции сообщил, что комендантский час вводится с 21:00 по местному времени в субботу (08:00 31 мая мск). В пятницу в ходе беспорядков в городе один полицейский был ранен в результате стрельбы, а 16 зданий были разграблены.

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде
Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Массовые протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесоита). Его задержали 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, что один из полицейских надавил ему коленом на шею, несмотря на крики задержанного о том, что ему трудно дышать. Позже Флойд умер в больнице.

Теги: США, массовые протесты, комендантский час
Материалы по теме
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Общество
Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома
Политика
Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter