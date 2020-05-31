В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США
Использование американскими правоохранителями резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против представителей СМИ неприемлемо. Об этом заявили в МИД России.
«Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов», — сказали в министерстве.
В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Нападения на журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг, недопустимы, отметили в МИД. В дипведомстве заявили, что расценивают распыление полицейскими Миннеаполиса перцового аэрозоля в лицо корреспонденту «РИА Новости» Михаилу Тургиеву как «проявление необоснованной жестокости».