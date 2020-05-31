В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

В МИД России напомнили властям США о том, что у них есть международные обязательства по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, равного доступа к информации и свободы выражения мнений. В министерстве потребовали от международных структур и правозащитных организаций «должным образом отреагировать на этот произвол».

Телеканал CBS сообщал, что в Миннеаполисе сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии начали применять жесткие меры против журналистов. В этом городе продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

По данным телеканала, 30 мая полицейские открыли огонь резиновыми пулями по фотографу Тому Авилесу и задержали его, хотя на него, как на сотрудника прессы, не распространяется действие комендантского часа. «РИА Новости» сообщало, что правоохранители применили против журналистов слезоточивый газ и собкор агентства тоже пострадал.

Беспорядки продолжаются несколько дней во многих крупных городах США. Флойд умер в Миннеаполисе 25 мая. Полицейский во время задержания надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики.