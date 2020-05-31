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Политика ,  
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В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

Миннеаполис, штат Миннесота
Миннеаполис, штат Миннесота (Фото: Adam Bettcher / Reuters)

Использование американскими правоохранителями резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против представителей СМИ неприемлемо. Об этом заявили в МИД России.

«Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов», — сказали в министерстве.

В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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Нападения на журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг, недопустимы, отметили в МИД. В дипведомстве заявили, что расценивают распыление полицейскими Миннеаполиса перцового аэрозоля в лицо корреспонденту «РИА Новости» Михаилу Тургиеву как «проявление необоснованной жестокости».

В МИД России напомнили властям США о том, что у них есть международные обязательства по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, равного доступа к информации и свободы выражения мнений. В министерстве потребовали от международных структур и правозащитных организаций «должным образом отреагировать на этот произвол».

Телеканал CBS сообщал, что в Миннеаполисе сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии начали применять жесткие меры против журналистов. В этом городе продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

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По данным телеканала, 30 мая полицейские открыли огонь резиновыми пулями по фотографу Тому Авилесу и задержали его, хотя на него, как на сотрудника прессы, не распространяется действие комендантского часа. «РИА Новости» сообщало, что правоохранители применили против журналистов слезоточивый газ и собкор агентства тоже пострадал.

Беспорядки продолжаются несколько дней во многих крупных городах США. Флойд умер в Миннеаполисе 25 мая. Полицейский во время задержания надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики.

Теги: МИД России, журналисты
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