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СМИ сообщили о применении силы против журналистов в Миннеаполисе

Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), где продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, начали применять жесткие меры против журналистов. Об этом сообщает телеканал CBS.

В частности, вечером 30 мая там был ранен фотограф Том Авилес, на которого, как на сотрудника прессы, не распространяется действие комендантского часа. Сотрудники полиции открыли по нему огонь резиновыми пулями и задержали.

Кроме того, полиция применила слезоточивый газ против журналистов. Об этом сообщает «РИА Новости», чей собкор также пострадал.

По данным агентства, их сотрудник вместе со съемочной группой телеканала Vice оказался в зоне беспорядков на заправочной станции. Национальная гвардия разогнала протестующих и разрешила остаться журналистам на заправке вместе с ее владельцами и охранниками. После этого гвардейцы с полицией сняли оцепление и уехали.

Спустя какое-то время на дороге появился микроавтобус с полицейскими, которые начали стрелять резиновыми пулями по находившимся на заправке людям, сообщает агентство. У журналистов потребовали удостоверения. После чего один из полицейских распылил слезоточивый спрей в лицо члену съемочной группы.

Материал дополняется.

Теги: США, беспорядки, слезоточивый газ
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