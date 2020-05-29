В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов

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Мэр американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Указ размещен на сайте мэрии.

Как отмечается в документе, введение режима ЧС позволит властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан. Руководство города может обратиться за помощью к властям соседних городов штата Миннесота и к федеральному правительству.

Режим ЧС вводится на 72 часа, однако городской совет может отменить его раньше.

Протесты в Миннеаполисе проходят вторые сутки. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали по подозрению в расплате поддельным чеком. 25 мая в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как полицейские задержали мужчину и повалили его на асфальт. Один из них надавил ему коленом на шею. При этом задержанный кричал, что ему не хватает воздуха, однако полицейские проигнорировали его слова. Позже Флойд умер в городской больнице.