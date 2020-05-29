В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

«Я принял решение ответить на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате», — говорится в указе.



Протесты в городе Миннеаполис (штат Миннесот) проходят вторые сутки. Причиной тому послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после задержания сотрудниками полиции.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как полицейские возле местного продуктового магазина арестовали Флойда по подозрению в расплате поддельным чеком. На кадрах видно, что полицейские повалили темнокожего мужчину на асфальт, чтобы надеть на него наручники. В этот момент один из правоохранителей надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что ему не хватает воздуха, чтобы дышать, однако полицейские никак не отреагировали на его слова. Вскоре стало известно, что Флойд скончался в больнице.

Как сообщила телекомпания CNN, впоследствии четверо полицейских, участвующих в задержании мужчины, были уволены.

Расследованием инцидента занялось Федеральное бюро расследований США. Президент Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации.