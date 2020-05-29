Экс-полицейского в США после протестов обвинили в смерти задержанного

Мужчина-афроамериканец умер в больнице после того, как во время задержания полицейский придавил ему горло коленом, несмотря на крики мужчины о том, что он задыхается. После случившегося в США начались массовые протесты

Пожар в магазине во время протестов в США, штат Миннесота (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В США офицеру полиции, который во время задержания коленом придавил горло афроамериканцу Джорджу Флойду, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора округа Хеннепин Майка Фримена.

Он отметил, что обвинения по делу были предъявлены в рекордно короткие сроки, однако у следствия для этого есть достаточное количество доказательств.

Флойда подозревали в использовании фальшивых документов. Видео его задержания появилось в Сети в начале недели. На нем видно, как полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю. Один из них надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, но полицейские не реагировали на это. Позднее стало известно, что Флойд умер в больнице. Четверых полицейских, которые участвовали в задержании, вскоре после этого уволили, сообщал CNN.

После смерти афроамериканца в американском городе Миннеаполисе начались массовые протесты. Как сообщал Reuters, 27 мая около полицейского участка неподалеку от места, где арестовали Флойда, собрались сотни людей. К вечеру демонстрантов было уже несколько тысяч, и на улицах появились баррикады. В результате полиция применила слезоточивый газ и пластиковые пули. В ходе акции протеста загорелись несколько предприятий, в частности магазин автозапчастей.