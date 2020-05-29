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Экс-полицейского в США после протестов обвинили в смерти задержанного

Мужчина-афроамериканец умер в больнице после того, как во время задержания полицейский придавил ему горло коленом, несмотря на крики мужчины о том, что он задыхается. После случившегося в США начались массовые протесты
Пожар в магазине во время протестов в США, штат Миннесота
Пожар в магазине во время протестов в США, штат Миннесота (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В США офицеру полиции, который во время задержания коленом придавил горло афроамериканцу Джорджу Флойду, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора округа Хеннепин Майка Фримена.

Он отметил, что обвинения по делу были предъявлены в рекордно короткие сроки, однако у следствия для этого есть достаточное количество доказательств.

Флойда подозревали в использовании фальшивых документов. Видео его задержания появилось в Сети в начале недели. На нем видно, как полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю. Один из них надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, но полицейские не реагировали на это. Позднее стало известно, что Флойд умер в больнице. Четверых полицейских, которые участвовали в задержании, вскоре после этого уволили, сообщал CNN.

Протесты в США из-за смерти задержанного афроамериканца. Фоторепортаж
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После смерти афроамериканца в американском городе Миннеаполисе начались массовые протесты. Как сообщал Reuters, 27 мая около полицейского участка неподалеку от места, где арестовали Флойда, собрались сотни людей. К вечеру демонстрантов было уже несколько тысяч, и на улицах появились баррикады. В результате полиция применила слезоточивый газ и пластиковые пули. В ходе акции протеста загорелись несколько предприятий, в частности магазин автозапчастей.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Во время демонстрации погиб по меньшей мере один человек, сообщила полиция. По ее информации, стрельбу открыл хозяин ломбарда, который заявил, что его пытались ограбить.

Из-за проходящих в городе акций протеста власти Власти Миннеаполиса объявили режим чрезвычайной ситуации. Расследованием дела занялось ФБР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если «очень слабые» власти Миннеаполиса не возьмут ситуацию под контроль, он сам выполнит эту работу «правильно» и направит в город нацгвардию. Позднее стало известно, что в город выехали более 500 солдат.

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