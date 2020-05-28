В США погиб участник протестов из-за смерти задержанного афроамериканца

Массовые беспорядки в Миннеаполисе, США (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

По меньшей мере один человек погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) в США при стрельбе во время акции протеста из-за смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает местная газета Star Tribune со ссылкой на полицию.

По данным газеты, стрельбу открыл владелец ломбарда, который утверждал, что мужчина грабил его магазин. Протестующие также подожгли расположенный неподалеку магазин автозапчастей.

Ранее в Сети появилось видео задержания Джорджа Флойда, подозреваемого в том, что он пользовался фальшивыми документами. На кадрах видно, что белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на землю. При этом один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это. Вскоре стало известно, что Флойд скончался в больнице.

После этого четверо полицейских, участвующих в задержании, были уволены, сообщает CNN.

Как сообщает Reuters, 27 мая сотни людей вышли на акцию протеста около полицейского участка недалеко от места, где был арестован Флойд. К вечеру число протестующих увеличилось до нескольких тысяч, и на улицах появились баррикады. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и пластиковые пули. Во время акций протеста загорелись несколько предприятий, в том числе магазин автозапчастей.