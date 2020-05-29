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Правительство выделило из бюджета 12,6 млрд руб. на выплаты медикам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство России распорядилось выделить Минздраву из резервного фонда 12,7 млрд руб. для выплат медработникам, которые работают с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В соответствии с распоряжением Минздрав должен отчитаться кабмину об исполнении выплат до 1 августа 2020 года.

Президент России Владимир Путин в апреле распорядился установить дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусной инфекцией. Выплаты предусмотрены на три месяца — апрель, май и июнь. Врачи получат по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. руб., младший медперсонал — по 25 тыс. руб.

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Доплаты также предусмотрены для сотрудников скорой помощи, работающих с зараженными. Врачи должны получать доплаты по 50 тыс. руб; фельдшеры, медсестры и водители скорой — по 25 тыс. руб. в месяц.

В мае Минздрав заявил о выплате медикам всех надбавок за работу с COVID-19. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, все средства были выплачены до 15 мая. Однако 19 мая Путин заявил, что не все медработники получили выплаты. 
 
Теги: врачи, коронавирус, COVID-19
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