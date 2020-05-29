Twitter пометил пост представителя МИД Китая о COVID-19 как недостоверный

Reuters сообщил, что Twitter так же отметил еще один пост Лицзяня, опубликованный 12 марта, в котором представитель китайского МИДа заявил о возможности завоза коронавируса в Ухань американскими военными.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань», — говорится в указанном Reuters посте. Представитель МИДа призвал США обнародовать данные по этому вопросу и предоставить объяснения. Как утверждает агентство, маркировка этого поста предлагает перейти на то же заявление о данных ВОЗ.Однако на момент публикации заметки маркировка от Twitter под этим сообщением Лицзяня не отображалась, убедился РБК.

Журналист The New York Times Дэйви Альба написала в своем Twitter-аккаунте, что получила официальный ответ представителя социальной сети касательно маркировки двух вышеперечисленных постов Лицзяня.

«Рассматриваемые твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о COVID-19 и были помечены для понимания общественностью дополнительного контекста», — цитирует ответ Альба. По ее словам, Twitter указал, что маркировка входит в рамки официальной позиции социальной сети относительно публикации недостоверных сведений о коронавирусе.

В начале мая Twitter сообщил, что начнет помечать посты, которые вводят в заблуждение или содержат спорные данные о COVID-19. Социальная сеть заявила, что метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией, а записи с недостоверной информацией будут удалены.

Ранее Twitter пометил как требующие проверки два поста лидера США Дональда Трампа, посвященные организации голосования на грядущих американских выборах. В ответ Трамп заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы и подавляет свободу слова. Президент США отметил, что запретит социальную сеть на территории страны, если это позволят законодательные ограничения.