Twitter пометил пост представителя МИД Китая о COVID-19 как недостоверный

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Как может измениться работа криптобирж в России. Объясняем простым языком Крипто, 16:56 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 16:53 Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома Экономика, 16:53 Сделка ОПЕК+ создала проблемы для поставщика бензина на Дальнем Востоке Бизнес, 16:52 Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова Общество, 16:47 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 16:39 Китай потребовал от США прекратить вмешательство в ситуацию с Гонконгом Политика, 16:39 Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах Общество, 16:37 «Авангард» назвал генподрядчика строительства нового стадиона в Омске Спорт, 16:30 Прокурор запросил для нападающего «Атлетико» полгода тюрьмы Спорт, 16:29 Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево Общество, 16:27 Власти сообщили об очереди на две недели на тесты на антитела в Москве Общество, 16:21 Чем обернется месяц простоя для недвижимости и строительства РБК и Центр поддержки экономики, 16:12 Twitter пометил пост представителя МИД Китая о COVID-19 как недостоверный Общество, 16:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Twitter пометил пост представителя МИД Китая о COVID-19 как недостоверный

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Twitter пометил как требующий проверки фактов пост официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня от 13 марта, в котором он предлагал прочитать и распространить статью, доказывающую появление коронавируса в США.

«Эта статья очень важна для каждого из нас. Пожалуйста, прочтите и ретвитните ее», — написал представитель китайского МИДа. В своем посте он оставил ссылку на материал канадского издания Global Research под названием «COVID-19: Еще одно доказательство того, что вирус возник в США». Сейчас статья по этой ссылке удалена с сайта издания.

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Технологии и медиа
Дональд Трамп

Специальная плашка, которая появилась под сообщением Лицзяня, гласит: «Ознакомьтесь с фактами о COVID-19». Кликнув по ней, пользователи переходят к напоминанию о заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая указала на животное, а не лабораторное происхождение вируса.

Reuters сообщил, что Twitter так же отметил еще один пост Лицзяня, опубликованный 12 марта, в котором представитель китайского МИДа заявил о возможности завоза коронавируса в Ухань американскими военными.

Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа
Общество
Дональд Трамп

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань», — говорится в указанном Reuters посте. Представитель МИДа призвал США обнародовать данные по этому вопросу и предоставить объяснения. Как утверждает агентство, маркировка этого поста предлагает перейти на то же заявление о данных ВОЗ.Однако на момент публикации заметки маркировка от Twitter под этим сообщением Лицзяня не отображалась, убедился РБК.

Журналист The New York Times Дэйви Альба написала в своем Twitter-аккаунте, что получила официальный ответ представителя социальной сети касательно маркировки двух вышеперечисленных постов Лицзяня.

Пентагон заявил о естественном происхождении коронавируса COVID-19
Общество
Марк Милли

«Рассматриваемые твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о COVID-19 и были помечены для понимания общественностью дополнительного контекста», — цитирует ответ Альба. По ее словам, Twitter указал, что маркировка входит в рамки официальной позиции социальной сети относительно публикации недостоверных сведений о коронавирусе.

В начале мая Twitter сообщил, что начнет помечать посты, которые вводят в заблуждение или содержат спорные данные о COVID-19. Социальная сеть заявила, что метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией, а записи с недостоверной информацией будут удалены.

Ранее Twitter пометил как требующие проверки два поста лидера США Дональда Трампа, посвященные организации голосования на грядущих американских выборах. В ответ Трамп заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы и подавляет свободу слова. Президент США отметил, что запретит социальную сеть на территории страны, если это позволят законодательные ограничения.

Теги: коронавирус, МИД, Китай, Twitter
Материалы по теме
Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США
Технологии и медиа
Twitter будет помечать и удалять записи с ложными данными по коронавирусу
Технологии и медиа
Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter