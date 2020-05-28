Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 13:51
Правительство направит 2 млрд руб. на создание медцентров в Дагестане Общество, 18:26 «Уральские авиалинии» получили кредит Сбербанка после жалобы властям Бизнес, 18:26 Beat Film Festival объявил первые фильмы программы Гала-премьер Стиль, 18:23 Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ Общество, 18:22 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 18:19 Ставка на экспорт: главное в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Pro, 18:04 В ВОЗ сообщили о восьми предложенных Россией вакцинах от коронавируса Общество, 18:04 Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе Стиль, 18:03 РБК Pro: как руководителю найти время на отпуск Pro, 18:00 Английская премьер-лига определила дату возобновления сезона Спорт, 17:55 Суд смягчил приговор бывшему баскетболисту сборной России Домани Спорт, 17:53 Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи РБК и Сколково, 17:49 Итальянские врачи пересадили легкие пациенту, перенесшему коронавирус Стиль, 17:45 Власти Москвы объяснили сохранение пропускного режима Общество, 17:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство направит 2 млрд руб. на создание медцентров в Дагестане

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о намерениях выделить 2 млрд руб. на строительство в Дагестане трех медицинских центров для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделим почти 2 млрд руб. на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане», — сказал Мишустин, отметив, что в регионе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Медцентр оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, лабораториями для диагностики инфекционных заболеваний.

По данным оперативного штаба на 28 мая, в Республике Дагестан выявлено 4579 случаев заражения коронавирусом, 4402 человека выздоровели, 151 — умер. Всего в России заболели около 379 тыс. человек, 150,99 тыс. выздоровели, 4142 — умерли.

Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Мнение
Городская клиническая больница №1 в&nbsp;Махачкале

Владимир Путин впервые провел совещание с руководством и представителями общественности отдельного региона, посвященное ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На нем пришли к выводу, что эпидемиологическая обстановка в Дагестане критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.

Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Путин также поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике, а Минобороны — развернуть строительство многофункционального медицинского центра.

Ранее глава Минздрава Дагестана сообщил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: COVID-19, Дагестан, медицинский центр
Материалы по теме
Глава Дагестана заявил о «переломе» ситуации с коронавирусом
Общество
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Политика
Военные развернули госпиталь в дагестанском Буйнакске для больных COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter