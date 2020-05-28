Правительство направит 2 млрд руб. на создание медцентров в Дагестане

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о намерениях выделить 2 млрд руб. на строительство в Дагестане трех медицинских центров для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделим почти 2 млрд руб. на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане», — сказал Мишустин, отметив, что в регионе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Медцентр оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, лабораториями для диагностики инфекционных заболеваний.

По данным оперативного штаба на 28 мая, в Республике Дагестан выявлено 4579 случаев заражения коронавирусом, 4402 человека выздоровели, 151 — умер. Всего в России заболели около 379 тыс. человек, 150,99 тыс. выздоровели, 4142 — умерли.