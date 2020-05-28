Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус

Также Минздрав дал рекомендации по проверке новорожденных, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных. Об этом говорится во второй версии методических рекомендаций Минздрава по организации медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусной инфекции.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — говорится в документе.

При подозрении на коронавирус у матери анализы надо брать «на 0 — 3 — 10 сутки при отрицательных результатах». При положительном тесте на коронавирус повторный мазок проводят на 14-е сутки.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации по проверке на коронавирус новорожденных, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19. В таком случае тесты проводятся двукратно — в первые и на третьи-четвертые сутки после установления инфекционного контакта.