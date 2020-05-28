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Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус

Также Минздрав дал рекомендации по проверке новорожденных, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных. Об этом говорится во второй версии методических рекомендаций Минздрава по организации медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусной инфекции.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — говорится в документе.

При подозрении на коронавирус у матери анализы надо брать «на 0 — 3 — 10 сутки при отрицательных результатах». При положительном тесте на коронавирус повторный мазок проводят на 14-е сутки.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, Минздрав дал рекомендации по проверке на коронавирус новорожденных, которые контактировали с носителями инфекции или с теми, у кого подозревают COVID-19. В таком случае тесты проводятся двукратно — в первые и на третьи-четвертые сутки после установления инфекционного контакта.

Если новорожденные дети находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус, то их необходимо тестировать за два-три дня до окончания его срока. Документ также предписывает проверять на COVID-19 тех младенцев, которых переводят в медицинские и социальные учреждения закрытого типа (например, дом ребенка).

Тестированию подлежат все новорожденные, «поступившие в медицинские учреждения с подозреваемым/подтвержденным инфицированием COVID-19». Тесты проводятся двукратно: в первые часы и на третьи сутки после поступления.

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Фото: Lintao Zhang / Getty Images

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России есть умершие среди заразившихся коронавирусом беременных и рожениц. В то же время он отметил, что это «единичные случаи» и беременные женщины нечасто заболевают коронавирусной инфекцией.

25 мая главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян сообщила, что в России COVID-19 выявили у 2 561 беременной. Она указала, что «колоссальное» число заболевших среди них находится в столице, где на тот момент зафиксировали 816 зараженных беременных женщин.

Беременные во втором и третьем триместрах, по словам Адамян, находятся в группе риска, как и женщины с заболеваниями сердца, легких, злокачественными заболеваниями и те, у кого были проблемы при предыдущих родах.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Громова Анна
Теги: коронавирус, Минздрав
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