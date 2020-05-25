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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали число беременных женщин с COVID-19

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

В России коронавирусную инфекцию выявили у 2,5 тыс. беременных женщин. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз у 2035», — отметила она. По ее словам, в Москве наблюдается «колоссальное» число беременных с COVID-19 — 816 женщин.

Адамян добавила, что в группе риска находятся беременные во втором и третьем триместрах, когда увеличивается циркуляция крови в организме. Особенно рискуют те женщины, у которых есть заболевания сердца, легких, злокачественные заболевания, а также те, у кого были проблемы при предыдущих родах.

Мурашко сообщил о случаях смерти среди заболевших COVID-19 беременных
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В начале мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о случаях смерти среди беременных и рожениц, заболевших коронавирусом. Однако он уточнил, что в стране это «единичные случаи» и беременные заражаются вирусом нечасто.

Ранее Минздрав России дал рекомендации по лечению беременных, рожениц и новорожденных от COVID-19, согласно которым при лечении данной группы нельзя применять противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b.

Теги: беременные, Россия, коронавирус, статистика
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