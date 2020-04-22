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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали детей более длительными разносчиками COVID-19

В ведомстве заявили, что дети дольше, чем взрослые, остаются источником заболевания. Они легче переносят инфекцию, хотя в группе риска остаются те, у кого есть сопутствующие патологии
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Дети дольше, чем взрослые, остаются носителями коронавирусной инфекции, но переносят ее легче. Об этом заявил заместитель главы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, передает ТАСС.

«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», — сообщил Горелов.

Он отметил, что недавно нашел научную работу, где говорилось, что после того, как вирус покидает дыхательные пути у детей, он продолжает выделяться с фекалиями. «То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», — предупредил эпидемиолог.

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По словам ученого, наиболее уязвимы для COVID-19 дети шести-семи лет. Группой риска с неблагоприятными исходами в случае заражения являются несовершеннолетние с сопутствующими патологиями. «И вот те случаи, которые описаны к настоящему моменту, заканчивающиеся летально, к сожалению, это те категории детей, которые относятся к группе, требующей и в повседневной жизни пристального внимания», — заключил Горелов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 22 апреля, за сутки в России зарегистрировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 57 тыс. человек. Как сообщил оперативный штаб, больше половины пациентов с COVID-19 младше 45 лет, из них 4% составляют дети. Коронавирусную инфекцию нового типа у ребенка в России впервые выявили 11 марта. В США 29 марта впервые умер младенец, заразившийся COVID-19.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, дети, Роспотребнадзор
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