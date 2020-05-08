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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о случаях смерти среди заболевших COVID-19 беременных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России зарегистрировали случаи смерти среди беременных и рожениц, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия», передает «РИА Новости».

«Вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц», — сказал Мурашко. Он уточнил, что беременные нечасто заражаются коронавирусом, по его словам, в России «единичные случаи».

В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

1 мая Минздрав сообщил, что в России за время распространения заболевания умерли двое заразившихся детей. В ведомстве уточнили, что в последнее время число детей, заболевших COVID-19, увеличивается.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса умерли 1723 заболевших. За последние сутки зафиксировали 98 новых смертей.

Накануне Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных. По последним данным оперативного штаба, общее число заболевших COVID-19 выросло до 187 859 человек. За прошедшие сутки выявили 10 699 новых случаев.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мурашко
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