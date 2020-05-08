Мурашко сообщил о случаях смерти среди заболевших COVID-19 беременных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России зарегистрировали случаи смерти среди беременных и рожениц, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия», передает «РИА Новости».

«Вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц», — сказал Мурашко. Он уточнил, что беременные нечасто заражаются коронавирусом, по его словам, в России «единичные случаи».

1 мая Минздрав сообщил, что в России за время распространения заболевания умерли двое заразившихся детей. В ведомстве уточнили, что в последнее время число детей, заболевших COVID-19, увеличивается.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса умерли 1723 заболевших. За последние сутки зафиксировали 98 новых смертей.