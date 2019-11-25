Медведев сообщил о просьбах сохранить контрсанкции навсегда

По словам главы правительства России, за сохранение санкций навсегда выступает несколько российских компаний. Одним из результатов контрсанкций стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Часть представителей российского бизнеса выступает за то, чтобы контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции США, ЕС и других стран, сохранились навсегда. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Вообще, конечно, никого санкции не радуют, и наши ответные меры, наверное, многих не радуют, но не всех. Часть российских компаний, естественно, выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Он также пообещал, что Россия первой отменять контрсанкции не будет.

Ранее Медведев неоднократно заявлял, что за сохранение введенного в качестве ответа на санкции Запада эмбарго на ввоз в Россию различных произведенных за рубежом продовольственных товаров выступают представители российского агробизнеса.