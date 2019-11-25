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Медведев сообщил о просьбах сохранить контрсанкции навсегда
По словам главы правительства России, за сохранение санкций навсегда выступает несколько российских компаний. Одним из результатов контрсанкций стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Часть представителей российского бизнеса выступает за то, чтобы контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции США, ЕС и других стран, сохранились навсегда. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Вообще, конечно, никого санкции не радуют, и наши ответные меры, наверное, многих не радуют, но не всех. Часть российских компаний, естественно, выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Он также пообещал, что Россия первой отменять контрсанкции не будет.

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Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго

Ранее Медведев неоднократно заявлял, что за сохранение введенного в качестве ответа на санкции Запада эмбарго на ввоз в Россию различных произведенных за рубежом продовольственных товаров выступают представители российского агробизнеса.

«Для них это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше», — сказал премьер-министр, выступая в октябре в Народной скупщине Сербии.

«А уж как счастливы сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз, когда приходят, допустим, в правительство, говорят: только не отменяйте ответные ограничительные меры», — рассказал Медведев в сентябре в ходе программы «Диалог» телеканала «Россия 24».

В июле аналитики консалтинговой компании KPMG по просьбе РБК оценили итоги пяти лет действия продовольственного эмбарго. Эксперты пришли к выводу, что одним из результатов стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты. Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Выросла цена и на продукты, которых и до 2014 года в России производилось много: пшеничная мука подорожала на 25%, макароны — на 34%, подсолнечное масло — на 35%.

О том, что санкционное противостояние пошло на пользу российской экономике, неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В частности, во время ежегодной пресс-конференции в конце 2018 года он сообщил, что благодаря эмбарго «сельское хозяйство сделало невероятный рывок». Однако он также заявлял, что после отмены Западом своих санкций будут сняты и контрсанкции.

«Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших, российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — отметил Путин, отвечая в марте 2019 года на соответствующий вопрос в ходе встречи с французскими делегатами.

Продовольственное эмбарго было введено в ответ на западные санкции 7 августа 2014 года в отношении ряда продукции, которая поступала в Россию из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Под запрет попали поставки в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из этих стран. Позднее список неоднократно пересматривали, срок действия эмбарго продлевали, и число попавших под него стран увеличивалось: туда были добавлены Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина.

В июне 2019 года срок действия продовольственного эмбарго был продлен до конца 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: контрсанкции, Дмитрий Медведев
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