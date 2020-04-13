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В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве

В Вербное воскресенье посетители храма получили протоколы за нарушение режима самоизоляции, позднее полиция решила не штрафовать их. В РПЦ напомнили, что предписание о богослужениях без прихожан вступает в силу на следующий день
Владимир Легойда (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Сообщения о том, что некоторые из прихожан были оштрафованы после посещения храмов в Москве в Вербное воскресенье, 12 апреля, вызывают вопросы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда.

По словам Легойды, если прихожане, которые посетили храм, не входят в группу риска и не должны соблюдать карантин из-за коронавируса, то причина, по которой они получили штраф, не ясна. Он отметил, что предписание главного санитарного врача Москвы о богослужениях без прихожан было получено накануне, а в силу оно вступает в понедельник, 13 апреля.

Вместе с тем представитель РПЦ напомнил о просьбе священников в период пандемии коронавируса совершать молитву дома.

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О том, что несколько прихожан в Москве получили протоколы об административном нарушении в Вербное воскресенье, ранее в своем Telegram сообщил проект организации «Агора» «Апология протеста». По данным правозащитников, полицейские останавливали верующих, которые пришли в храм на Ленинградском шоссе и оформляли протоколы по ст. 3.18.1 московского КоАП, предусматривающие штраф в 4 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции.

Позднее Глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов рассказал «Открытым медиа», что полиция решила не передавать опротоколы в административную комиссию. По его словам, одному из прихожан позвонил начальник ОМВД Войковского района, заявив, что «на первый раз прощает».

В республике Коми в связи с пандемией коронавируса местное управление Роспотребнадзора запретило храмам с 12 апреля проводить мероприятия с большим скоплением людей, в том числе богослужения, обряды и церемонии. Мера будет действовать до конца месяца. В Сыктывкарской епархии это решение назвали противоречащим конституции. Епархия заявила, что готовит иск к республиканскому управлению Роспотребнадзора и попросила прихожан сообщать обо всех случаях задержания и штрафах за посещение храмов.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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10 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церквей в условиях распространения коронавируса, допустили, что прихожане могут посещать храмы во время Страстной недели и на Пасху, если позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе. Однако в РПЦ попросили верующих воздержаться от посещения соборов.

По состоянию на 12 апреля в России подтверждено 15 770 случаев заболевания COVID-19, большинство из них зарегистрировали в Москве — 10 158.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: РПЦ, храм, коронавирус
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