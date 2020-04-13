В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве

В Вербное воскресенье посетители храма получили протоколы за нарушение режима самоизоляции, позднее полиция решила не штрафовать их. В РПЦ напомнили, что предписание о богослужениях без прихожан вступает в силу на следующий день

Владимир Легойда (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Сообщения о том, что некоторые из прихожан были оштрафованы после посещения храмов в Москве в Вербное воскресенье, 12 апреля, вызывают вопросы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда.

По словам Легойды, если прихожане, которые посетили храм, не входят в группу риска и не должны соблюдать карантин из-за коронавируса, то причина, по которой они получили штраф, не ясна. Он отметил, что предписание главного санитарного врача Москвы о богослужениях без прихожан было получено накануне, а в силу оно вступает в понедельник, 13 апреля.

Вместе с тем представитель РПЦ напомнил о просьбе священников в период пандемии коронавируса совершать молитву дома.

О том, что несколько прихожан в Москве получили протоколы об административном нарушении в Вербное воскресенье, ранее в своем Telegram сообщил проект организации «Агора» «Апология протеста». По данным правозащитников, полицейские останавливали верующих, которые пришли в храм на Ленинградском шоссе и оформляли протоколы по ст. 3.18.1 московского КоАП, предусматривающие штраф в 4 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции.