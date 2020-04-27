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В Москве и области продлили запрет на посещение храмов прихожанами

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Богослужения в храмах и церквях столичного региона из-за эпидемии коронавируса будут проводится без прихожан до особого указания. Об этом свидетельствует циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, о котором говорится на сайте Московского патриархата.

28 апреля заканчивается действие предыдущего циркулярного письма относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений.

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме того, в распоряжении, опубликованном на сайте патриархата, патриарх Кирилл напомнил священникам Московской епархии, что они несут личную ответственность за соблюдение мер по борьбе с распространением COVID-19.

В случае если несоблюдение служителями церкви указаний повлечет заражение человека коронавирусом и последующую смерть, виновный может быть «привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности».

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции отметила, что, несмотря на принятые в РПЦ меры, некоторые священники были инфицированы и умерли от COVID-19. В отдельных храмах несерьезное отношение к заболеванию привело к массовым заражениям, указывается в сообщении.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: храм, Москва, Московская область, коронавирус
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