Способное достроить «Северный поток-2» судно встало на якорь в Германии

После почти трех месяцев плавания из Находки «Академик Черский» добрался до логистического терминала проекта

Cудно "Академик Черский" (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», встало на якорь в немецком порту Зассниц. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic. По его информации, путь от порта Находки до немецкого побережья Балтийского моря составил 2 месяца 29 дней.

Рядом с Зассницем находится Мукран, в котором находится логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2». Именно там хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

«Академик Черский» может завершить строительство трубопровода «Северный поток-2», сообщил в конце 2019 года министр энергетики Александр Новак. В начале февраля судно вышло из Находки и направилось в Сингапур. В порт, однако, трубоукладчик не зашел и направился в Коломбо. Затем судно неоднократно меняло курс.

По словам Новака, для окончания строительства «Северного потока-2», проходящего по дну Балтийского моря в Германию, осталось проложить менее 160 км из 1,23 тыс. км. Изначально предполагалось, что это удастся сделать до конца 2019 года, однако работы были заморожены из-за угрозы американских санкций против подрядчиков строительства — свои суда от немецкого побережья отвела швейцарская Allseas, которая и была основным подрядчиком.