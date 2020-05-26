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Суд арестовал трех человек по делу о перестрелке на юге Москвы

Вадим Русанов
Вадим Русанов (Фото: АГН «Москва»)

Трех участников перестрелки около ЖК «Ясный» на юге Москвы поместили под стражу. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Чертановского суда столицы Наталья Орешникова.

Максиму Евлампьеву, Герману Титенку и Вадиму Русанову вменяются покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство (ч. 3 ст. 30; п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 213 УК).

Видео: Пресс-служба Чертановского районного суда
Видео: Пресс-служба Чертановского районного суда

Судья арестовал всех троих подозреваемых до 24 июля 2020 года. Участники перестрелки просили не заключать их под стражу, однако суд не увидел причин для смягчения меры.

Стрельба произошла на парковке около ЖК «Ясный» на Каширском шоссе вечером 24 мая. Как рассказал охранник жилого комплекса, в перестрелке участвовали по меньшей мере восемь человек, которые потом скрылись с места преступления на машинах.

СМИ назвали личности задержанных участников перестрелки в Москве
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Фото: РБК

Огонь велся, по предварительным данным, из травматических пистолетов и охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». После этого в Москве был введен план «Перехват». Полиция задержала троих предполагаемых участников конфликта.

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следственный комитет после происшествия возбудил уголовные дела. По данным СК, в ходе перестрелки пострадал один человек. Источники РБК в полиции сообщили, что по Николаю Седову, приехавшему в столицу из Мордовии, было сделано около десяти выстрелов.

Как позже сообщал источник ТАСС, причиной стрельбы могли стать финансовые разногласия между представителями конкурирующих фирм, работающих на рынке ритуальных услуг.

Теги: стрельба, Москва, арест
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