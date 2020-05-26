Суд арестовал трех человек по делу о перестрелке на юге Москвы

Вадим Русанов (Фото: АГН «Москва»)

Трех участников перестрелки около ЖК «Ясный» на юге Москвы поместили под стражу. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Чертановского суда столицы Наталья Орешникова.

Максиму Евлампьеву, Герману Титенку и Вадиму Русанову вменяются покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство (ч. 3 ст. 30; п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 213 УК).

Видео: Пресс-служба Чертановского районного суда

Судья арестовал всех троих подозреваемых до 24 июля 2020 года. Участники перестрелки просили не заключать их под стражу, однако суд не увидел причин для смягчения меры.

Стрельба произошла на парковке около ЖК «Ясный» на Каширском шоссе вечером 24 мая. Как рассказал охранник жилого комплекса, в перестрелке участвовали по меньшей мере восемь человек, которые потом скрылись с места преступления на машинах.