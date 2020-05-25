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СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

Источник ТАСС утверждает, что «отношения в стиле 1990-х годов» выясняли сотрудники конкурирующих похоронных компаний. Telegram-канал Baza сообщил, что причиной конфликта стала нехватка средств, выявленная в дочерней компании
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, конфликт мог разгореться из-за финансовых проблем.

«По предварительным данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников. Они решили выяснить отношения в стиле 1990-х годов», — сообщил источник ТАСС.

Накануне о том, что стрельба в столице может быть связана с конфликтом в сфере ритуальных услуг, сообщила «Комсомольская правда». Издание отметило, что часть задержанных после перестрелки оказались сотрудниками работающей на московском рынке компании GrandRitual, а у пострадавшего есть доля в похоронном бизнесе. По одной из версий, ему могли отомстить за то, что он «сливал» клиентов похоронного бюро конкурентам, сообщила газета.

О том, что среди задержанных оказались двое сотрудников ритуальной конторы GrandRitual Герман Титенок и Максим Евлампьев, сообщил и телеканал РЕН TВ.

Сообщение о причастности к стрельбе сотрудников GrandRitual появилось и в Telegram-канале Baza. По его данным, причиной конфликта стала крупная нехватка средств, выявленная при проверке финансов дочерней компании.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. В компании GrandRitual отказались от комментариев.

Перестрелка произошла 24 мая у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе, для задержания стрелявших в Москве был объявлен план «Перехват». Источники РБК в полиции сообщили, что были задержаны восемь человек, а приехавший в Москву из Мордовии Николай Седов, по которому было сделано около 10 выстрелов, госпитализирован.

СК возбудил по факту стрельбы уголовное дело сразу по трем статьям — о покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: перестрелка, ритуальные услуги
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