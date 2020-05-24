У жилищного комплекса на юге Москвы произошла стрельба

На юге Москвы произошла перестрелка, сообщили СМИ. В конфликте участвовали как минимум восемь человек, они стреляли из травматических пистолетов и охотничьих ружей, в столице объявлен план «Перехват», по данным ТАСС

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У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.

«На службу 02 поступило сообщение от граждан, что слышны хлопки и происходит конфликт в районе дома <...> по Каширскому шоссе. В настоящий момент на место прибыли сотрудники полиции с целью установить обстоятельства произошедшего», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. На Каширском шоссе располагается ЖК «Ясный», его адрес — дом 65. Позднее в столичном главке МВД уточнили РБК, что стрельба произошла у дома 65, корпус б.

Как сообщает «Подъем» со ссылкой на свидетелей случившегося, неизвестный вышел с автоматом из машины черного цвета, несколько раз выстрелил и затем скрылся.

По данным Mash, стреляли несколько человек. «В Москве на территории ЖК «Ясный» перестрелка, несколько человек бегают друг за другом с оружием и стреляют на поражение», — сообщает он.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, некоторые участники перестрелки скрылись с места происшествия на машинах. «В связи с перестрелкой, которую устроили неизвестные на юге Москвы, введен план «Перехват». Разыскиваются две машины — Ford Focus и Toyota Camry», — добавил собеседник агентства.