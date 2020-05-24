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СК завел уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы

Фото: РБК
Фото: РБК

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на юге Москвы произошла перестрелка и один человек получил ранение. Об этом сообщается на сайте столичного главного управления СКР.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК (хулиганство).

По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие. Перестрелка произошла на территории парковки возле жилых домов, расположенных на Каширском шоссе.

СК сообщил о ранении одного человека в ходе перестрелки в Москве
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Фото: Олег Яковлев / РБК

Стрельба произошла у жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. В конфликте участвовали как минимум восемь человек, сообщил ТАСС источник.

По его словам, они использовали травматические пистолеты и, предположительно, охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь». После конфликта некоторые участники скрылись на автомобилях, рассказал источник. Полицейские задержали троих предполагаемых участников перестрелки.

Теги: Москва, перестрелка, уголовное дело
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