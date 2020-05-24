СК завел уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как на юге Москвы произошла перестрелка и один человек получил ранение. Об этом сообщается на сайте столичного главного управления СКР.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК (хулиганство).

По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие. Перестрелка произошла на территории парковки возле жилых домов, расположенных на Каширском шоссе.

Стрельба произошла у жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. В конфликте участвовали как минимум восемь человек, сообщил ТАСС источник.