СМИ назвали личности задержанных участников перестрелки в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек после перестрелки, которая произошла возле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Телеканал РЕН ТВ выяснил имена участников инцидента.

Среди них оказался получивший ранения Николай Седов, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Также были задержаны Жамалай Тепсуев, Хусейн Сулейманов, Турпал Манцаев, Джамбулат Балиев и Магомед Хачукаев. Как отмечает Telegram-канал «112», Балиев является бойцом смешанных единоборств.

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