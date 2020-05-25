Полиция насчитала около 10 выстрелов по участнику перестрелки в Москве

Приехавший в Москву из Мордовии участник конфликта был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями в области поясницы, а также в ногу и плечо

Фото: shestrussia / VK

По одному из участников перестрелки, произошедшей 24 мая на юге Москвы, было сделано около десяти выстрелов, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. В результате, по словам обоих, приехавший в Москву из Мордовии Николай Седов был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями в области поясницы, а также в ногу и плечо.

Кроме того, с ранениями спины был госпитализирован приезжий из Самарской области по фамилии Мусаев.

Источник в столичном ГУ МВД рассказал РБК, что сообщение о стрельбе на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе поступило в дежурную часть полиции в 18:38 от жителей района. Прибывший наряд задержал двух жителей Оренбурга — Вадима Русанова и Максима Евлампиева, а также жителя подмосковного Дзержинска Германа Титенка. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Toyota Camry, зарегистрированный в Оренбурге, по которому стреляли неизвестные.

Около 20:00 на Большой Сухаревской площади сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Ford, в котором находились остальные участники перестрелки. Были задержаны жители Чечни Жамалай Тепсуев, Магомед Хачукаев, Турпал Мансаев, Хусейн Сулейманов и Джамбулат Балиев. У них изъяли травматическое оружие — пистолеты ОСА и Grand Power, а также патроны.