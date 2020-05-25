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Полиция насчитала около 10 выстрелов по участнику перестрелки в Москве

Приехавший в Москву из Мордовии участник конфликта был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями в области поясницы, а также в ногу и плечо
Фото: shestrussia / VK
Фото: shestrussia / VK

По одному из участников перестрелки, произошедшей 24 мая на юге Москвы, было сделано около десяти выстрелов, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. В результате, по словам обоих, приехавший в Москву из Мордовии Николай Седов был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями в области поясницы, а также в ногу и плечо.

Кроме того, с ранениями спины был госпитализирован приезжий из Самарской области по фамилии Мусаев.

Источник в столичном ГУ МВД рассказал РБК, что сообщение о стрельбе на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе поступило в дежурную часть полиции в 18:38 от жителей района. Прибывший наряд задержал двух жителей Оренбурга — Вадима Русанова и Максима Евлампиева, а также жителя подмосковного Дзержинска Германа Титенка. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Toyota Camry, зарегистрированный в Оренбурге, по которому стреляли неизвестные.

СК завел уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы
Общество
Фото: РБК

Около 20:00 на Большой Сухаревской площади сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Ford, в котором находились остальные участники перестрелки. Были задержаны жители Чечни Жамалай Тепсуев, Магомед Хачукаев, Турпал Мансаев, Хусейн Сулейманов и Джамбулат Балиев. У них изъяли травматическое оружие — пистолеты ОСА и Grand Power, а также патроны.

Накануне, 24 мая, СК возбудил по факту стрельбы уголовное дело сразу по трем статьям — о покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.

Перестрелка произошла у жилого комплекса «Ясный», для задержания стрелявших в Москве был объявлен план «Перехват». Охранник ЖК рассказал РБК, что находился около детской площадки и предупредил находившихся неподалеку людей, чтобы те разошлись по домам.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
Теги: Москва, перестрелка
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