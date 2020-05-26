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В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. Соответствующее письмо депутат направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает со ссылкой на документ «РИА Новости». Отправку письма РБК подтвердил депутат.

«Вчера мы направили соответствующее письмо министру просвещения Сергею Кравцову», — сообщил он РБК.

По рекомендации Минпросвещения, проводить последние звонки и выпускные вечера следует виртуально, чтобы избежать массового скопления людей в условиях эпидемии коронавируса.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок», — цитируют письмо агентство. Выпускные могут пройти, когда эпидемиологическая ситуация в каждом регионе стабилизируется и главы регионов разрешат проведение массовых публичных мероприятий, указал Зайцев. По словам депутата, с просьбой провести очные выпускные к нему обратились сами выпускники.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

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Накануне, 25 мая, прошла Всероссийская онлайн-акция Минпросвещения в поддержку последнего звонка для выпускников школ. В ходе акции проведение школьных выпускных очно допустил Кравцов. «Мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате», — сказал он в поздравлении школьникам.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

25 мая в Минпросвещения назвали дату начала основного периода экзаменов ЕГЭ, который перенесли с начала июня из-за эпидемии коронавируса. Согласно новым срокам, первые экзамены состоятся 3 июля. Первыми пройдут испытания по литературе, географии и информатике.

Теги: выпускной, массовые мероприятия, пандемия, новости РБК
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