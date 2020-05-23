Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.

Акция пройдет в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «Вконтакте». Мероприятие начнется в 10:00 мск.

В рамках онлайн-марафона выпускников будут поздравлять блогеры и известные медийные персоны, а также выдающиеся педагоги и школьники, говорится в сообщении. «Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу», — отмечают в Минпросвещения.

Материал дополняется.