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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.

Акция пройдет в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «Вконтакте». Мероприятие начнется в 10:00 мск.

В рамках онлайн-марафона выпускников будут поздравлять блогеры и известные медийные персоны, а также выдающиеся педагоги и школьники, говорится в сообщении. «Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу», — отмечают в Минпросвещения.

Материал дополняется.

Теги: последний звонок, Минпросвещения
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