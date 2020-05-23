Пандемия коронавируса , 23 мая, 11:48
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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
Акция пройдет в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «Вконтакте». Мероприятие начнется в 10:00 мск.
В рамках онлайн-марафона выпускников будут поздравлять блогеры и известные медийные персоны, а также выдающиеся педагоги и школьники, говорится в сообщении. «Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу», — отмечают в Минпросвещения.
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